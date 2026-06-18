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В подземной части скоростного трамвая Волгограда заменят километр рельсов

Движение трамваев обещают не останавливать.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде объявили аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта трамвайного пути подземной части линии скоростного трамвая. В 2026 году в метротраме планируют обновить участок между станциями «Площадь Ленина» и «Комсомольская». Как сообщили в мэрии, движение скоростного трамвая на время ремонта останавливать не будут.

— Работы не повлияют на движение трамваев — все основные мероприятия будут организованы в ночное время и завершатся до конца текущего года, — рассказали в администрации Волгограда.

Согласно документам, начальная цена закупки — 59,5 миллиона рублей, срок исполнения работ — до 30 ноября 2026 года. В метротраме решили заменить рельсы и их крепление на участке протяженностью около километра. Плюс к этому сделают регулировку ширины рельсовой колеи и бесшовный путь за счет скрепления стыков алюминотермитным способом.

До этого в городе провели реконструкцию наземной части линии скоростного трамвая, закупили новые вагоны. Также сейчас меняют рельсы и шпалы ветки в Дзержинском районе от улицы Космонавтов до Ангарской. Трамваи в Жилгородок не будут ходить минимум до осени. Их заменили электробусом.