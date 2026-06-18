В подземной части скоростного трамвая Волгограда заменят километр рельсов

В Волгограде объявили аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта трамвайного пути подземной части линии скоростного трамвая. В 2026 году в метротраме планируют обновить участок между станциями «Площадь Ленина» и «Комсомольская». Как сообщили в мэрии, движение скоростного трамвая на время ремонта останавливать не будут.