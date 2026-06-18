В СЗФО обсудили реализацию стратегии национальной политики до 2036 года

заместителя Руководителя Администрации Президента Магомедсалама Магомедова. Участвовали руководитель ФАДН Игорь Баринов, замгубернаторов и главы профильных ведомств регионов СЗФО. Калининградскую область представлял заместитель председателя регионального правительства Сергей Булычев.
Главная тема — реализация новой стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года, которая вступила в силу с 1 января 2026 года. Игорь Руденя подчеркнул: основная цель стратегии — укрепление единства российской нации и общероссийской гражданской идентичности. Он обратил внимание на новые угрозы в условиях СВО и геополитического противостояния: разжигание сепаратистских, русофобских и пронацистских настроений. Противодействие этим деструктивным устремлениям — ключевая задача объявленного Президентом Года единства народов России.
Магомедсалам Магомедов заявил, что межнациональная сфера в стране находится под контролем, несмотря на деструктивное влияние Запада. Все регионы СЗФО демонстрируют системную работу по реализации стратегии. Игорь Баринов отметил, что ключевые показатели по итогам 2025 года в округе остаются на высоком уровне: уровень гражданской идентичности и оценка состояния межнациональных отношений превышают плановые значения.
Сергей Булычев рассказал о калининградском опыте. С 2022 по 2025 год в регионе сложилась стройная система: налажено межведомственное взаимодействие, сформирован профессиональный кадровый корпус, продолжен диалог с гражданским обществом. Созданы все условия для эффективной работы по выполнению федерального и регионального планов.
На семинаре обсудили практики регионов СЗФО по укреплению идентичности, сохранению этнокультурного и языкового многообразия, профилактике экстремизма. Совещания в таком формате проводятся по поручению Президента с 2014 года.