В СЗФО обсудили реализацию стратегии национальной политики до 2036 года

Главная тема — реализация новой стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года, которая вступила в силу с 1 января 2026 года. Игорь Руденя подчеркнул: основная цель стратегии — укрепление единства российской нации и общероссийской гражданской идентичности. Он обратил внимание на новые угрозы в условиях СВО и геополитического противостояния: разжигание сепаратистских, русофобских и пронацистских настроений. Противодействие этим деструктивным устремлениям — ключевая задача объявленного Президентом Года единства народов России.