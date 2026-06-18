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Какие мобильные телефоны включат в «черный список» базы IMEI?

Каждому мобильнику присвоят 15-значный номер, с помощью которого его можно будет идентифицировать.

Каждому мобильнику присвоят 15-значный номер, с помощью которого его можно будет идентифицировать.

Совет Федерации узаконил накануне принципы работы базы идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI).

Одно из изменений, которое коснётся каждого: в базу будут включены данные о разрешённых и запрещённых к использованию России гаджетах.

Отныне каждому мобильному телефону будет присваиваться 15-значный паспортный номер, с помощью которого его можно будет идентифицировать. За ним будет закрепляться сим-карта, которой пользуется абонент.

Если телефон ввезён в страну незаконно или украден, воспользоваться им будет невозможно. Их внесут в «чёрный список» и заблокируют в российских сетях. Такое решение объясняется противодействием кибермошенничеству и заботой о безопасности россиян.

Мобильных операторов обяжут передавать в реестр сведения о привязке абонентского номера к устройству. Если карту переставят в другой телефон, её заблокируют.

«Вносить сведения в базу смогут операторы и госорганы, перечень которых установит правительство», — сообщает ТАСС.

Что будет с телефонами, которые уже приобрели россияне и пользуются ими, обяжут ли каждого абонента ставить их на учёт, в законе не уточняется.

Также в законе говорится, что сим-карту абонент сможет сменить не ранее, чем через 90 дней после оформления. Для детских сим-карт будет действовать специальная маркировка — они будут стоять на специальном учёте.