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Калининградская область — в топе регионов, где москвичи покупают недвижимость

Наиболее востребованы квартиры в Зеленоградске и Гурьевске.

Калининградская область вошла в топ самых популярных направлений для покупки недвижимости среди жителей Москвы. Как сообщают аналитики Авито, чаще всего жители столичного региона ищут квартиры-новостройки на юге России, а также в Воронежской, Ярославской и Калининградской областях.

Отмечается при этом, что недвижимость обеспеченные клиенты подыскивают уже даже не в областном центре, а в Зеленоградске и Гурьевске. Именно там регистрируют все больше сделок. В целом за период январь-май 2026 года доля сделок в самом Калининграде упала до 45,9%, просев сразу на 5,3% по сравнению с 2025-м.

Москвичи берут квартиры как для инвестиций, так и для переезда.

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