Калининградская область — в топе регионов, где москвичи покупают недвижимость

Отмечается при этом, что недвижимость обеспеченные клиенты подыскивают уже даже не в областном центре, а в Зеленоградске и Гурьевске. Именно там регистрируют все больше сделок. В целом за период январь-май 2026 года доля сделок в самом Калининграде упала до 45,9%, просев сразу на 5,3% по сравнению с 2025-м.