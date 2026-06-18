Калининградская область — в топе регионов, где москвичи покупают недвижимость

Калининградская область вошла в топ самых популярных направлений для покупки недвижимости среди жителей Москвы. Как сообщают аналитики Авито, чаще всего жители столичного региона ищут квартиры-новостройки на юге России, а также в Воронежской, Ярославской и Калининградской областях.
Отмечается при этом, что недвижимость обеспеченные клиенты подыскивают уже даже не в областном центре, а в Зеленоградске и Гурьевске. Именно там регистрируют все больше сделок. В целом за период январь-май 2026 года доля сделок в самом Калининграде упала до 45,9%, просев сразу на 5,3% по сравнению с 2025-м.
Москвичи берут квартиры как для инвестиций, так и для переезда.
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