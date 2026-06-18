В Ростове приостановили строительство забора возле часовни храма Сурб-Хач

«Возле родника расположена часовня XVIII века, имеющая статус объекта культурного наследия федерального значения. При этом некоторыми несознательными гражданами территория часовни регулярно загрязняется мусором. И это несмотря на наличие вокруг достаточного количества урн. Чтобы пресечь загрязнение территории, церковь решила оградить часовню забором. Сейчас работы приостановлены, поскольку администрация храма оформляет необходимые разрешения в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Никаких планов по строительству трапезной, или иных объектов возле родника церковь не имеет. Также как и не имеет намерений ограничивать доступ к роднику отдыхающих на территории, принадлежащей храму. Настоятель это подтвердил», — написал господин Косенко.