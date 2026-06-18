Для гостей фестиваля «Рок ради жизни» назначили дополнительную ночную электричку

Для гостей благотворительного фестиваля «Рок ради жизни» (0+), который пройдёт в Пионерском, организуют дополнительный пригородный поезд в направлении Калининграда. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
По их данным, после завершения музыкальной программы посетители смогут воспользоваться дополнительной электричкой, которая отправится со станции Светлогорск-2 в 00:15 и прибудет на станцию Пионерский Курорт в 00:30. На Южный вокзал Калининграда поезд приедет в 01:08.
Как отметили организаторы, фестивальная программа завершится в полночь, поэтому у гостей останется время покинуть площадку и добраться до железнодорожной станции.
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