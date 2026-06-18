Автомобили калининградцев арестовали из‑за долгов: сумма превысила 3 млн рублей

Автомобили арестовали и оставили владельцам на ответственное хранение. Их письменно предупредили об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за попытку изменить место хранения транспорта или передать его другим лицам. У собственников есть 10 дней, чтобы закрыть долги. Если этого не произойдёт, имущество оценят и направят на торги.