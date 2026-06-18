Под Волгоградом суд разделил вину за ДТП между водителем и брошенным стадом овец

— Истец указал, что 12 сентября 2025 года примерно в 22:50 он, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле Toyota Camry по 133-му километру автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск», совершил столкновение со стадом овец, оставленным ответчиком без присмотра на проезжей части. В результате автомобилю истца был причинён имущественный вред, — сообщили в объединённой пресс-службе суда.