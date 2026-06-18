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Под Волгоградом суд разделил вину за ДТП между водителем и брошенным стадом овец

В Палласовском районе суд помог восстановить справедливость в деле о ночном ДТП на региональной.

В Палласовском районе суд помог восстановить справедливость в деле о ночном ДТП на региональной трассе. 12 сентября 2025 года водитель Сайхан С. в тёмное время суток влетел на иномарке в стадо овец Ербулата А. В результате автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт.

— Истец указал, что 12 сентября 2025 года примерно в 22:50 он, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле Toyota Camry по 133-му километру автодороги «Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск», совершил столкновение со стадом овец, оставленным ответчиком без присмотра на проезжей части. В результате автомобилю истца был причинён имущественный вред, — сообщили в объединённой пресс-службе суда.

После ДТП автовладельцу пришлось потратить на восстановление машины 884,8 тыс. рублей. Эту сумму мужчина и потребовал с заводчика.

Отметим, изучив все обстоятельства, суд частично удовлетворил требования водителя, обратив при этом внимание, что и сам истец не доказал, что его вины в произошедшем нет. Решением Палласовского районного суда владелец брошенного стада животных должен выплатить половину от реальной суммы ущерба.

Фото из архива ИА «Высота 102».