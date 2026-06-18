В городе Майский Кабардино-Балкарии стартовало благоустройство парка «Заря»

Благоустройство парка «Заря» стартовало в Майском Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Обновление парка затронет территорию площадью более 2 гектаров. После благоустройства там появится единое пространство для прогулок, отдыха, спорта и семейного досуга. Его центральным элементом станет новый променад с современной входной группой.
Продолжением прогулочной зоны станет аллея Героев России. Рядом с ней разместят площадки для детей и любителей активного отдыха. Специалисты установят современные игровые комплексы и спортивное оборудование.
Также территорию оснастят необходимой инфраструктурой. Там появятся скамейки, урны, малые архитектурные формы и общественный туалет. Кроме того, парк оборудуют системой видеонаблюдения и новыми линиями освещения.
Сейчас специалисты проводят демонтаж на территории парка. После завершения этого этапа строители перейдут к подготовке участков под будущие площадки, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Полностью завершить благоустройство планируют до середины октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.