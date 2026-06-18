Reuters: Израиль пытается договориться с США о сохранении своих войск в Ливане

Издание подчеркивает, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в среду представителями США и Ирана, предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обеспечение сторонами «территориальной целостности и суверенитета Ливана». Но Израиль, согласно Reuters, отклонил призывы вывести свои войска из южного Ливана, в который он вторгся в марте в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».