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Reuters: Израиль пытается договориться с США о сохранении своих войск в Ливане

Израиль ведет переговоры с США о продолжении развертывания своих войск в Ливане, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в среду представителями США и Ирана, предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обеспечение сторонами «территориальной целостности и суверенитета Ливана». Но Израиль, согласно Reuters, отклонил призывы вывести свои войска из южного Ливана, в который он вторгся в марте в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».

Два израильских чиновника подтвердили агентству, что Израиль ведет переговоры с США о сохранении своего военного присутствия в южном Ливане, причем один из собеседников охарактеризовал эти переговоры как «упорные».

Reuters напоминает, что в последние дни президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно конфликтовали. В Тель-Авиве остались недовольны американо-иранским соглашением, заявив, что оно не снимает озабоченность Израиля по поводу ядерной программы Ирана и лишает ЦАХАЛ свободы действий в Ливане.

Израильские чиновники заявили Reuters, что Израиль не отступит от своей позиции, согласно которой его войска останутся в Ливане.

Один из них считает, что исход переговоров будет зависеть от того, решит ли Трамп «форсировать ситуацию» — пригрозит ли Тель-Авиву, если тот не выполнит условия рамочного соглашения с Ираном.

Reuters отмечает, что пока ничего не указывает на то, что Трамп обдумывает действия, которые могли бы заставить Израиль пересмотреть свою военную тактику. Речь, например, идет о потенциальном прекращении военной помощи Израилю или замедлении поставок оружия.

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