Reuters: Израиль пытается договориться с США о сохранении своих войск в Ливане

Издание подчеркивает, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в среду представителями США и Ирана, предусматривает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обеспечение сторонами «территориальной целостности и суверенитета Ливана». Но Израиль, согласно Reuters, отклонил призывы вывести свои войска из южного Ливана, в который он вторгся в марте в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы».
Reuters напоминает, что в последние дни президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно конфликтовали. В Тель-Авиве остались недовольны американо-иранским соглашением, заявив, что оно не снимает озабоченность Израиля по поводу ядерной программы Ирана и лишает ЦАХАЛ свободы действий в Ливане.
Израильские чиновники заявили Reuters, что Израиль не отступит от своей позиции, согласно которой его войска останутся в Ливане.
Reuters отмечает, что пока ничего не указывает на то, что Трамп обдумывает действия, которые могли бы заставить Израиль пересмотреть свою военную тактику. Речь, например, идет о потенциальном прекращении военной помощи Израилю или замедлении поставок оружия.