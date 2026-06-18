Воронежскому губернатору представили новый проект термального комплекса

В состав комплекса должны войти крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространства для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Отдельное внимание в проекте уделено круглогодичному использованию объекта и его включению в архитектурную концепцию городской набережной.