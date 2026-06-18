Воронежскому губернатору представили новый проект термального комплекса

В Воронеже на Петровской набережной планируют создать всесезонный акватермальный комплекс. Проект губернатору Александру Гусеву представило руководство АО «Боше Термы».
Встреча прошла 17 июня. В ней также приняли участие первый заместитель председателя правительства Воронежской области Данил Кустов и вице-премьер Константин Кузнецов.
Проект предполагает строительство комплекса на территории площадью 2,7 гектара в центральной части города. Общая площадь объекта составит около десяти тысяч квадратных метров.
В состав комплекса должны войти крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространства для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. Отдельное внимание в проекте уделено круглогодичному использованию объекта и его включению в архитектурную концепцию городской набережной.
По словам председателя совета директоров АО «Боше» Игоря Барщука, при подготовке концепции учитывались мировые практики создания курортной и оздоровительной инфраструктуры.
Объем инвестиций в проект оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Срок реализации составит около 2,5 года. После запуска комплекса планируется создать 200 рабочих мест со средней зарплатой около 90 тысяч рублей.
Александр Гусев отметил, что при реализации проекта необходимо сохранить качество представленных архитектурных решений. При этом губернатор обратил внимание на необходимость детально проработать инженерное обеспечение площадки.
«Городу нужен такой комплекс. Ваш проект проработан именно с учетом концепции всей нашей набережной. Надеемся, что все процедурные вопросы решатся максимально оперативно», — сказал глава региона.
На встрече также обсудили подключение будущего комплекса к инженерным сетям и оформление земельно-имущественной документации.
По итогам обсуждения губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта. Он поручил оценить технические возможности площадки и завершить подготовку документов, необходимых для рассмотрения вопроса о поддержке проекта на заседании областной комиссии по инвестиционным проектам.
В компании подтвердили готовность перейти к следующим этапам реализации после завершения согласительных процедур.