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Спортсменки из Калининграда завоевали две медали первенства России по тяжелой атлетике

Соревнования прошли в Ямало-Ненецком автономном округе.

Калининградки Алиса Обрезкина и Дарья Юдович завоевали две медали первенства России по тяжелой атлетике в Ноябрьске, где состязались штангисты до 23 лет. Об успехе девушек сообщает пресс-служба областного минспорта.

Алиса выступала в весовой категории до 59 кг и взяла серебро с показателем 174 кг в сумме двоеборья.

Дарья в весовой категории до 64 кг завоевала лишь бронзовую медаль.

Этот результат, впрочем, позволил команде нашего региона войти в десятку лучших.

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