Спортсменки из Калининграда завоевали две медали первенства России по тяжелой атлетике

Калининградки Алиса Обрезкина и Дарья Юдович завоевали две медали первенства России по тяжелой атлетике в Ноябрьске, где состязались штангисты до 23 лет. Об успехе девушек сообщает пресс-служба областного минспорта.
Алиса выступала в весовой категории до 59 кг и взяла серебро с показателем 174 кг в сумме двоеборья.
Дарья в весовой категории до 64 кг завоевала лишь бронзовую медаль.
Этот результат, впрочем, позволил команде нашего региона войти в десятку лучших.
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