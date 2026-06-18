Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае появились первые мультистобалльники ЕГЭ

Два школьника показали максимальный результат сразу по двум дисциплинам.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае стали известны новые результаты ЕГЭ по русскому языку. После проверки уже четырех экзаменов выявили первых мультистобалльников — это выпускники, которые смогли набрать 100 баллов сразу по нескольким предметам.

По данным Министерства образования и науки региона, два школьника показали максимальный результат сразу по двум дисциплинам. Это Маргарита Коваленко из пермской школы № 22 и Лариса Бисерова из Большесосновской школы. Обе выпускницы получили по 100 баллов за экзамены по русскому языку и химии.

Отдельно отмечается, что русский язык на высший балл сдали еще 30 школьников из разных территорий края — Перми, Пермского муниципального округа, Чусового, Березников, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишертского округа и ЗАТО Звёздный.

Всего по этому предмету 81 балл и выше набрали около 1716 участников. На данный момент в регионе уже 74 выпускника имеют 100 баллов хотя бы по одному экзамену.

Также опубликован список школ, чьи ученики получили 100 баллов по русскому языку. В него вошли образовательные учреждения Перми (в том числе лицей ПГНИУ, лицеи и гимназии № 1, № 3, № 4, № 6, № 17, № 31, школы № 12, № 22, № 28, № 146, школа дизайна «Точка», «Экошкола» и волейбольная школа «ЛИБЕРО»), а также школы Березников, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Чусового, Большой Сосновы, Кишерти, Осы, Пермского округа и ЗАТО Звёздный.

Узнать больше по теме
Либерия: уникальное государство на западе Африки
История Либерии тесно связана с США и рабами: само название страны отдает дань уважения процессу освобождения темнокожих в Штатах. В материале изучаем государство с разных сторон: от географии и ключевых характеристик до исторического пути и малоизвестных фактов, формирующих современный облик.
Читать дальше