В Пермском крае появились первые мультистобалльники ЕГЭ

По данным Министерства образования и науки региона, два школьника показали максимальный результат сразу по двум дисциплинам. Это Маргарита Коваленко из пермской школы № 22 и Лариса Бисерова из Большесосновской школы. Обе выпускницы получили по 100 баллов за экзамены по русскому языку и химии.