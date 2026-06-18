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Политтехнологу Михаилу Халуге дали условный срок за мошенничество

Дзержинский городской суд признал политтехнолога Михаила Халугу виновным в мошенничестве по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему 3,5 года условно. Проходящая вместе с ним по делу бывший исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске Мария Килина получила четыре года условного срока. Кроме того, им назначили штрафы в размере 550 тыс. и 650 тыс. руб. соответственно.

Источник: Коммерсантъ

Дзержинский городской суд признал политтехнолога Михаила Халугу виновным в мошенничестве по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему 3,5 года условно. Проходящая вместе с ним по делу бывший исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Дзержинске Мария Килина получила четыре года условного срока. Кроме того, им назначили штрафы в размере 550 тыс. и 650 тыс. руб. соответственно.

Как писал «Ъ-Приволжье», их арестовали в июне 2025 года по обвинению в коммерческом подкупе (ч.8 ст. 204 УК РФ). Обвинение связано со сбором денег с кандидатов, желавших попасть гордуму Дзержинска на выборах 2025 года.

Впоследствии дело в отношении фигурантов переквалифицировали на мошенничество, обоих выпустили из СИЗО под домашний арест.

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