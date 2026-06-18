Что за новая схема индексации пенсий начнет действовать с 2027 года?

«С 2027 года в РФ изменяется порядок индексации страховых пенсий. Вместо одного повышения в год выплаты будут пересматривать дважды — в феврале и апреле. Такая схема предусмотрена 400-ФЗ и ориентирована не на прогнозы, а на реальную экономическую ситуацию за предыдущий год», поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.