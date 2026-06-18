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Что за новая схема индексации пенсий начнет действовать с 2027 года?

Индексация будет учитывать реальное состояние экономики, а не только цифры, заложенные в бюджет.

Индексация будет учитывать реальное состояние экономики, а не только цифры, заложенные в бюджет.

«С 2027 года в РФ изменяется порядок индексации страховых пенсий. Вместо одного повышения в год выплаты будут пересматривать дважды — в феврале и апреле. Такая схема предусмотрена 400-ФЗ и ориентирована не на прогнозы, а на реальную экономическую ситуацию за предыдущий год», поясняет эксперт «АиФ-Волгоград» заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.

Суть реформы в том, что размер пенсий привяжут к фактическим экономическим данным.

Первый этап запланирован на 1 февраля: в этот день страховые пенсии пересчитают с учетом реального уровня инфляции за предыдущий год, зафиксированный в статистических отчетах января — если цены выросли сильнее, чем ожидалось, прибавка к пенсии окажется больше.

То есть, государство переходит от плановых показателей к фактическим. Индексация будет учитывать реальное состояние экономики, её инфляцию, а не только те цифры, которые закладывались в бюджет заранее.

Второй этап пройдет 1 апреля. Размер дополнительной прибавки будет зависеть от доходов и финансовых результатов Социального фонда России (СФР).

Такая система должна стать, по мнению законодателей, более гибкой и справедливой. На индексацию повлияют ключевые макроэкономические показатели: инфляция, курс рубля, состояние бюджета и доходы СФР.

По предварительным данным, в 2027 году пенсии могут вырасти на 4% с 1 февраля и еще примерно на 3,4% с 1 апреля. Однако окончательные цифры назовут только после оценки реальной экономической ситуации.

Замысел индексации в два этапа более понятен при анализе цифр.

По итогам первых месяцев 2026 года годовая инфляция в России замедлилась: в апреле она составила 5,58%, а в мае снизилась до 5,31%. Прогнозируемый ЦБ уровень инфляции по итогам всего 2026 года находится в диапазоне 4,5−5,5%. Консенсус-прогноз независимых финансовых экспертов склоняется к уровню 5,3% по итогам года.

Индексация страховой пенсии по темпу роста доходов СФР с01 апреля ожидается в 2027 г. — 4,1%.

Второй этап индексации страховых пенсий с 1 апреля (введенный с 2027 года) напрямую зависит от превышения темпов роста средней зарплаты над инфляцией и фактических финансовых результатов СФР.

Основными драйверами роста доходов СФР, формирующими базу для этой индексации, являются:

рост фонда оплаты труда — увеличение номинальных заработных плат в экономике страны непосредственно приводит к росту поступлений от страховых взносов, уплачиваемых работодателями;

возобновление индексации для работающих пенсионеров — включение миллионов работающих пенсионеров в общую систему перерасчетов стимулирует рост официальных зарплат и, соответственно, увеличивает приток страховых взносов в фонд;

сокращение теневого сектора — легализация трудовых отношений, ужесточение контроля за самозанятыми и борьба с «серыми» зарплатами расширяют базу плательщиков.

Как видим, вполне возможна индексация пенсий в 2027 году выше ранее запланированных размеров.

Сроки индексации военных и социальных пенсий пока остаются прежними — соответственно с первого октября и апреля.