Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков

«Почему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университетов к тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием? Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости. С точки зрения, еще раз услышьте, рынка труда», — сказал Фальков на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.