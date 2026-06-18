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Необходимости в тотальном высшем образовании нет, заявил Фальков

Фальков: рынок труда не заинтересован в тотальном высшем образовании.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Необходимости в тотальном высшем образовании с точки зрения рынка труда нет, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что в России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию, порядка 65% выпускников девятого класса идут в колледжи.

«Почему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университетов к тому, что происходит балансировка разумная между средним профессиональным и высшим образованием? Нет необходимости такой в тотальном высшем образовании. Нет в нем необходимости. С точки зрения, еще раз услышьте, рынка труда», — сказал Фальков на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.

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