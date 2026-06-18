Политолог: как Минск ответит Киеву за обстрел автобуса с детьми

Эксперт напомнил, что ВСУ нанесли удар по автобусу под Брянском. «Но доказать, что украинцы били именно потому, что там были белорусы, наверное, невозможно», — отметил он.
Светов указал, что проблема шире: украинские военные атакуют гражданские объекты и убивают людей. При этом в ООН осуждают удары по мирным жителям, но адресно не высказываются об Украине. Организация не предъявляет Киеву претензий за атаку на автобус с детьми.
«Обстановка сложная, но возможности надавить на Киев у Александра Лукашенко минимальны. Он может закрыть границу, но реальный товарооборот с Украиной у республики не особо велик. Киев вводит санкционный режим не только против Москвы, но и Минска. Поэтому у Лукашенко есть один выход: это укрепление обороноспособности. Надо быть готовым, что попытки втянуть республику в украинский конфликт будут возрастать», — заявил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Минск жестко отреагировал на инцидент под Брянском. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков заявил, что республика продолжит защищать жизни своих граждан и оставляет за собой право предпринять соответствующие меры за атаку на автобус с детьми в отношении Украины. Официальный Минск уже направил запрос в Киев. Белорусская сторона отребовала от Киева предоставить объяснения произошедшей атаки.