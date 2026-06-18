Политолог: как Минск ответит Киеву за обстрел автобуса с детьми

«Обстановка сложная, но возможности надавить на Киев у Александра Лукашенко минимальны. Он может закрыть границу, но реальный товарооборот с Украиной у республики не особо велик. Киев вводит санкционный режим не только против Москвы, но и Минска. Поэтому у Лукашенко есть один выход: это укрепление обороноспособности. Надо быть готовым, что попытки втянуть республику в украинский конфликт будут возрастать», — заявил собеседник NEWS.ru.