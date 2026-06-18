Стали известны результаты ЕГЭ 2026 года по русскому языку в Волгограде и области

Отдельного внимания заслуживает ученица гимназии № 1, которая стала первой 200-балльницей в регионе. Она набрала максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — литературе и русскому языку. Всего же в Волгоградской области уже 53 стобалльных результата. Ранее 27 выпускников получили высший балл по химии, истории и литературе.