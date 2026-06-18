«Возвращении жары +33 и грозы». Синоптики сказали о погоде в Беларуси 20 и 21 июня и после выходных из-за циклонов Sabina и Falk

Стало известно, как будет меняться погода в связи с переменой двух циклонов — Sabina и Falk, пишет БелТА.
Так, в Белгидромете сказали, что белорусов ожидают жаркие выходные в субботу и воскресенье, 20 и 21 июня. Летнее тепло возвращается на территорию республики, в том числе из-за смены двух циклонов.
— Бразды правления перейдут от ненастного циклона Sabina в руки солнечного антициклона Falk, — прокомментировали синоптики.
В Беларуси эта смена циклонов означает уменьшение количества осадков и только локальные непродолжительные дожди, вместо ливней, которые были на неделе. Воздух в ближайшие дни должен прогреться до +33. И уже в пятницу, 19 июня, будет преимущественно без дождей, с небольшими осадками только на северо-востоке республики. Температура ночью от +10 до +16 градусов, днем от +21 до +27.
На выходных и в начале следующей недели через Беларусь будут смещаться дождливые фронтальные разделы. Они принесут дожди, местами сильные дожди и грозы.
В субботу, 20 июня, также почти без осадков. От +8 до +14 в ночные часы, и от +22 по северо-востоку до +30 по юго-западу.
В воскресенье, 21 июня, местами может подняться ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду, кратковременные дожди пройдут во многих районах. Ночью будет от +9 до +16, а по западу — до +18 градусов, а днем +24 в северных районах до +33 в юго-западных регионах.
В понедельник, 22 июня, прогнозируются сильные дожди. При этом благодаря продолжающейся адвекции теплого воздуха сохранится положительная температурная аномалия, составляющая 1 — 3 градуса. Ночью будет от +9 до +19 градусов, а в дневные часы разбежка — от +21 до +28.
К середине следующей недели начнут поступать воздушные масс с юго-запада Европы, температуры вырастут и будут доходить от +21 градуса по северо-востоку до +30 градусов по юго-западу.
Во вторник, 23 июня, в основном, будет без осадков, только днем непродолжительные дожди и грозы на северо-западе. А вот в среду, 24 июня, днем дожди ожидаются на большей части территории. Температурный фон в середине недели такой: ночью от +9 до +17, днем от +20 до +30. Жарче всего будет белорусам, живущим на юго-западе.