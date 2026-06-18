«Возвращении жары +33 и грозы». Синоптики сказали о погоде в Беларуси 20 и 21 июня и после выходных из-за циклонов Sabina и Falk

В Беларуси эта смена циклонов означает уменьшение количества осадков и только локальные непродолжительные дожди, вместо ливней, которые были на неделе. Воздух в ближайшие дни должен прогреться до +33. И уже в пятницу, 19 июня, будет преимущественно без дождей, с небольшими осадками только на северо-востоке республики. Температура ночью от +10 до +16 градусов, днем от +21 до +27.