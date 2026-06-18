Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хозяйка терьера, укусившего ребенка в Калининграде, заплатила 50 тысяч рублей

Суд встал на сторону пострадавшей девочки.

Источник: Комсомольская правда

В пользу 9-летней девочки, которую на улице Артиллерийской в Калининграде укусила собака, выплачено 50 тысяч рублей по решению суда. С деньгами пришлось расстаться хозяйке пса породы бостон-терьер, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился в декабре 2025 года на детской площадке, где играла девочка. Школьница после нападения пса получила травмы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше