Хозяйка терьера, укусившего ребенка в Калининграде, заплатила 50 тысяч рублей

В пользу 9-летней девочки, которую на улице Артиллерийской в Калининграде укусила собака, выплачено 50 тысяч рублей по решению суда. С деньгами пришлось расстаться хозяйке пса породы бостон-терьер, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент случился в декабре 2025 года на детской площадке, где играла девочка. Школьница после нападения пса получила травмы.
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