Нижегородские братья-водители мусоровозов рассказали о своей работе

Разумеется, работа не обходится без непредвиденных сложностей. На маршруте могут возникнуть разные неполадки — от заклинивания гидравлической установки до повреждения шланга. Некоторые неисправности водители сами устраняют, а с некоторыми возвращаются на базу, где ремонтом занимаются квалифицированные мастера. При этом ни одна поломка не должна стать причиной срыва вывоза отходов. Если машина выходит из строя, то предоставляют другой автомобиль либо водитель ждет окончания ремонта и снова отправляется на маршрут. Как подчеркивает Сергей, его путевой лист включает 2010 контейнерных площадок, и покинуть линию он может только после того, как объедет их все.