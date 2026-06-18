В Ростове приостановлено строительство забора около часовни храма Сурб-Хач

— Вырубка действительно проводилась. В основном, речь идет о разросшейся сорной растительности возле часовни, которая препятствовала в том числе уборке мусора. Однако необходимые документы администрация храма и прихожане, которые вели обрезку не оформили, за что властями района был составлен административный протокол, — добавил Андрей Косенко.