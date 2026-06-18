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В Ростове приостановлено строительство забора около часовни храма Сурб-Хач

Доступ к роднику не закроют: ростовчанам рассказали о работах около часовни храма Сурб-Хач.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону действительно начали строить забор около часовни при храме Сурб-Хач, но сейчас работы приостановлены. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Косенко.

Оказалось, около часовни 18-го века постоянно мусорят, поэтому церковь решила оградить территорию забором.

— Сейчас работы приостановлены, поскольку администрация храма оформляет необходимые разрешения в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Никаких планов по строительству трапезной, или иных объектов возле родника церковь не имеет. Также как и не имеет намерений ограничивать доступ к роднику. Настоятель это подтвердил, — сообщил Андрей Косенко.

Также чиновник подтвердил, что около родника проводилась вырубка зеленых насаждений.

— Вырубка действительно проводилась. В основном, речь идет о разросшейся сорной растительности возле часовни, которая препятствовала в том числе уборке мусора. Однако необходимые документы администрация храма и прихожане, которые вели обрезку не оформили, за что властями района был составлен административный протокол, — добавил Андрей Косенко.

В осенний день древонасаждения на территории собираются высадить новые деревья и кустарники.

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