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Калининградские студенты прошли отбор на объекты атомной отрасли в Египте и Бангладеш

Участниками международных проектов станут пять бойцов студенческих отрядов региона.

Студенты из Калининградской области этим летом примут участие в международных строительных проектах на объектах атомной отрасли в Египте и Бангладеш. Об этом сообщила на пресс-конференции 18 июня в пресс-центре РИЦ «ТАСС Калининград» руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов София Панкова.

По её словам, участниками международных проектов станут пять бойцов студенческих отрядов региона. Попасть на объекты смогли только студенты, успешно прошедшие конкурсный отбор. В прошлом году подобный опыт получил лишь один представитель Калининградской области, который работал на объекте в Турции.

«Мы подготовили очень грамотно со своей стороны заявку, показали сильные стороны ребят, что умеют, как могут. Проект понял, что на нас можно положиться и дал нам эту возможность в виде пяти человек», — рассказала София Панкова.

Кроме того, калининградские студотряды примут участие в строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Также студенты будут работать на объектах Россетей и судостроительном заводе «Янтарь».

Всего в летнем трудовом семестре 2026 года планируется трудоустроить около 700 участников студенческих отрядов Калининградской области. Ребята будут работать по различным направлениям, включая строительство, педагогику, медицину, сервис, железнодорожный транспорт и рыбообрабатывающую отрасль.

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