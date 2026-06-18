Татьяна Голикова: число многодетных семей выросло в 1,5 раза с 2019 года

«Семейная и демографическая политика — одна из самых значимых и долгосрочных задач развития нашей страны. Сегодня речь идет не только о совершенствовании отдельных мер поддержки, но и о формировании целостной системы, которая сопровождает семью на разных этапах жизни: при рождении детей, в вопросах здоровья, образования и занятости, улучшения жилищных условий, организации досуга, воспитания и развития ребенка», — заявила Голикова.