Татьяна Голикова: число многодетных семей выросло в 1,5 раза с 2019 года

Количество многодетных семей в России с 2019 года увеличилось в 1,5 раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, приветствуя участников, гостей и организаторов VI Форума многодетных семей «Многодетная Россия».
Она добавила, что сейчас в стране проживает почти 2,9 миллиона многодетных семей, которые воспитывают около 9,5 миллиона детей. По словам вице-премьера, по указу Президента РФ Владимира Путина статус многодетных стал единым для всей страны. Для них уже ввели общие удостоверения и создали специальный банк данных.
«Семейная и демографическая политика — одна из самых значимых и долгосрочных задач развития нашей страны. Сегодня речь идет не только о совершенствовании отдельных мер поддержки, но и о формировании целостной системы, которая сопровождает семью на разных этапах жизни: при рождении детей, в вопросах здоровья, образования и занятости, улучшения жилищных условий, организации досуга, воспитания и развития ребенка», — заявила Голикова.
Кроме того, кабмин вместе с регионами ведет работу по переходу к новым правилам, согласно которым многодетные семьи начнут получать помощь без учета нуждаемости. Помимо этого, для родителей из таких семей сняли ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.