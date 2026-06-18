В Иркутске прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошли в Иркутске, сообщили в министерстве спорта региона. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях приняли участие 724 человека из 13 муниципальных образований Иркутской области, а также ориентировщики из Мурманска и Вологодской области. Сильнейших определяли в дисциплине «кросс-выбор». Победителей и призеров «Российского азимута» наградили медалями и дипломами министерства спорта Прибайкалья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.