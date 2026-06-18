Россия будет защищать память о героях ВОВ, заявила Захарова

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Россия будет защищать память о героях Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы будем защищать обелиски (героям Великой Отечественной войны — ред.) от осквернения, уничтожения, разграбления. Будем защищать историческую память всего мира», — сказала она в ходе брифинга.
Захарова отметила, что Россия законодательно признала преступления нацистов против народов СССР геноцидом и будет добиваться от стран Запада аналогичного признания.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться, чтобы преступления нацистов против граждан СССР мировое сообщество признало геноцидом.
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