Дмитрия Цапина избрали главой Пильнинского муниципального округа Нижегородской области

17 июня 2026 года Совет депутатов Пильнинского муниципального округа Нижегородской области избрал главу местного самоуправления. Как сообщается на официальном сайте муниципального образования, новым главой стал Дмитрий Николаевич Цапин, который официально вступил в должность.