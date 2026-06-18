Дмитрия Цапина избрали главой Пильнинского муниципального округа Нижегородской области

17 июня 2026 года Совет депутатов Пильнинского муниципального округа Нижегородской области избрал главу местного самоуправления. Как сообщается на официальном сайте муниципального образования, новым главой стал Дмитрий Николаевич Цапин, который официально вступил в должность.
Дмитрий Цапин с апреля 2026 года временно исполнял полномочия главы Пильнинского округа, а до этого занимал пост заместителя главы администрации.
Ранее Администрацию Пильнинского округа возглавлял Сергей Бочканов.
Ранее сообщалось, что Валентина Цывова вновь избрана в состав Общественной палаты Российской Федерации.