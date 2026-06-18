Упавший беспилотник нашли в лесу под Перевозом

Категорически запрещается приближаться к аппарату или его частям ближе чем на 50 метров, трогать, перемещать, вскрывать устройство или пытаться его обезвредить. Также нельзя использовать рядом с находкой мобильные телефоны и радиопередающие устройства — это может спровоцировать взрыв. Фото- и видеосъёмка с близкого расстояния также под запретом. К месту обнаружения не следует допускать детей, животных и посторонних. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.