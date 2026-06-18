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На Дону на лекарства для льготников направили 9,6 млрд рублей

На лекарственное обеспечение льготников в 2026 году в Ростовской области направлено более 9,6 млрд руб. Контрактация выполнена на 100%. На данный момент выписано более 3 млн рецептов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

На лекарственное обеспечение льготников в 2026 году в Ростовской области направлено более 9,6 млрд руб. Контрактация выполнена на 100%. На данный момент выписано более 3 млн рецептов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что по федеральной программе право на бесплатные лекарства имеют 480 тыс. жителей области, по региональной — еще 359 тыс.

Чтобы избежать сложности с получением рецептов, губернатор поставил задачу к ноябрю 2026 года представить план перехода на электронный рецепт с QR-кодом, что упростит и ускорит получение лекарств для всех льготников.

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