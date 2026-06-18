Выявлены 20 опасных мутаций, связанных с легочной артериальной гипертензией

«У нас были клинические данные о двух пациентах с легочной артериальной гипертензией. Стандартный генетический поиск не выявил причину болезни: у пациентов не нашли уже известных патогенных вариантов. Однако у обоих были мутации в гене ACVRL1 рядом с участком, кодирующим ту часть белка, которая связывается с молекулами клеточной “энерговалюты” АТФ. Поэтому мы решили изучить, какие изменения в этом гене могут быть связаны с болезнью», — пояснила Попцова.