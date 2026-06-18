Выявлены 20 опасных мутаций, связанных с легочной артериальной гипертензией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские ученые всесторонне изучили влияние мутаций на работу гена ACVRL1, связанного с развитием легочной артериальной гипертензии — смертельно опасного нарушения в работе кровеносной системы, и выявили два десятка вариаций в его структуре, которые провоцируют развитие болезни. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ученые НИУ ВШЭ совместно с коллегами из российских университетов выяснили, какие мутации в гене ACVRL1 опасны для пациентов с легочной артериальной гипертензией. Они смоделировали, как изменения в гене влияют на процесс, от которого зависит передача сигналов, необходимых для работы сосудов. Оказалось, что 20 из 32 вариантов могут нарушать передачу сигнала и провоцировать болезнь», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских биоинформатиков под руководством директора Центра биомедицинских исследований и технологий Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ (Москва) Марии Попцовой при изучении пациентов с легочной артериальной гипертензией. Эта редкая хроническая болезнь, при которой давление в легочных артериях постепенно повышается в результате сужения сосудов или снижения их гибкости, что со временем приводит к развитию сердечной недостаточности.
«У нас были клинические данные о двух пациентах с легочной артериальной гипертензией. Стандартный генетический поиск не выявил причину болезни: у пациентов не нашли уже известных патогенных вариантов. Однако у обоих были мутации в гене ACVRL1 рядом с участком, кодирующим ту часть белка, которая связывается с молекулами клеточной “энерговалюты” АТФ. Поэтому мы решили изучить, какие изменения в этом гене могут быть связаны с болезнью», — пояснила Попцова.
Для этого ученые просчитали при помощи созданной ими компьютерной модели то, как мутации в структуре гена ACVRL1 влияют на форму кодируемого им рецептора ALK1, участвующего в передаче важных для сосудов сигналов. Работу этого подхода исследователи проверили на нескольких хорошо изученных вариациях ACVRL1. Затем биоинформатики проверили все варианты ACVRL1, которые были описаны в генетических базах, но все еще оставались неясными для диагностики.
Как отмечают Попцова и другие ученые, эти расчеты указали на то, что сразу два десятка слабо изученных или ранее неизвестных мутаций заметно меняли характер взаимодействий между рецептором ALK1 и молекулами АТФ, что так или иначе будет способствовать развитию болезни. Понимание этого поможет более полно и точно диагностировать легочную артериальную гипертензию и подбирать терапию для пациентов, подытожили ученые.