Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У вокзала «Волгоград-1» решили поставить объемные буквы «Сталинград»

Еще один арт-объект предложили архитекторы центра «ВЯЗ».

Источник: Комсомольская правда

В центре Волгограда решили установить еще один арт-объект «Сталинград» с огромными объемными буквами высотой в человеческий рост. Появится он в ближайшее время на обновленной Привокзальной площади. По замыслу архитекторов Центра «ВЯЗ», именно такой символ должен увидеть первым делом каждый человек, приехавший на поезде на вокзал Волгоград-1.

— Это один из элементов масштабной реконструкции территории, над концепцией благоустройства которой работала команда, — рассказали в Центре «ВЯЗ».

Именно с железнодорожного вокзала у гостей Волгограда формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому очередным Сталинградом решили отразить «уникальную идентичность» города. Создатели надеются, что огромные буквы станут ориентиром и местом для встреч и фотографий.

А саму Привокзальную площадь решили превратить в пешеходную зону с деревцами, фонтаном и лавочкам. Парковку там уничтожили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Схему движения и парковки у вокзала на улице Коммунистической изменят в Волгограде.