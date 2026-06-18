У вокзала «Волгоград-1» решили поставить объемные буквы «Сталинград»

В центре Волгограда решили установить еще один арт-объект «Сталинград» с огромными объемными буквами высотой в человеческий рост. Появится он в ближайшее время на обновленной Привокзальной площади. По замыслу архитекторов Центра «ВЯЗ», именно такой символ должен увидеть первым делом каждый человек, приехавший на поезде на вокзал Волгоград-1.