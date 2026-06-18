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Аспиранты приморского вуза получили президентские стипендии

Выплаты назначают за научные работы и академические успехи.

Источник: Национальные проекты России

Сразу шесть аспирантов Дальневосточного федерального университета Приморского края стали обладателями стипендии Президента Российской Федерации, сообщили в агентстве проектного управления региона. Это соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Каждый из стипендиатов будет получать по 75 тыс. рублей в месяц в течение одного-четырех лет. При отборе эксперты оценивали, в частности, значимость и проработанность исследования, вклад его научного руководителя и другие аспекты.

Среди стипендиатов, например, Максим Беланов, который изучает, как перелетные птицы переносят в Арктику тяжелые металлы и токсины, а также разрабатывает методы наблюдения за этим без отлова птиц. Другие же исследователи разрабатывают импланты для лечения рака, изучают магнитные вихри и многое другое.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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