Аспиранты приморского вуза получили президентские стипендии

Среди стипендиатов, например, Максим Беланов, который изучает, как перелетные птицы переносят в Арктику тяжелые металлы и токсины, а также разрабатывает методы наблюдения за этим без отлова птиц. Другие же исследователи разрабатывают импланты для лечения рака, изучают магнитные вихри и многое другое.