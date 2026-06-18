Учёный предложил искать на Луне следы исчезнувших инопланетных цивилизаций

Лаки считает, что подобные частицы способны блуждать по Галактике и попадать в разные звёздные системы. Он объясняет это тем, что Солнечная система движется вокруг центра Млечного Пути и может периодически проходить через такие межзвёздные «облака» искусственного происхождения.