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Калининградцам дали один день на сдачу б/у шин на утилизацию

Один человек может сдать не более 4 покрышек.

В Калининграде в течение субботы, 20 июня, будет проходить экологическая акция «Экоиюнь». Желающие смогут бесплатно и на безвозмездной основе сдать б/у шины, сообщает минприроды региона.

От одного физического лица примут не более 4 покрышек. Собранное сырье направят на переработку. Известно, что из шин изготовят новые полезные продукты — от резиновой крошки до компонентов для моторного топлива.

Что готовы принять.

Легковые, крашеные и шипованные шины диаметром до 22,5. Шины должны быть чистыми.

Что нельзя привозить.

Шины с дисками, сельскохозяйственные, крупногабаритные, индустриальные и авиационные шины, покрышки от погрузчиков и рваную грузовую резину.

Где пройдет прием.

Калининград, Правая набережная, 25. 20 июня с 08:00 до 17:00.

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