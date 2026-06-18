Армия Израиля отказалась свернуть операцию против «Хезболлы»

«В соответствии с оперативной необходимостью, ЦАХАЛ развернут в безопасной зоне примерно в 10 км внутри территории Ливана», — говорится в заявлении. В обращении уточняется, что военные подразделения ЦАХАЛ продолжат удерживать позиции на юге Ливана, ликвидацию угроз, а также усилят оборону жителей на севере Израиля.
Это заявление прозвучало на фоне дипломатических подвижек. Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, включая ливанское направление. При этом израильская сторона не принимала участия в переговорах по данному меморандуму.