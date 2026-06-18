«Горький фест» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля

Ранее сообщалось о том, что в нижегородском торгово-развлекательном центре «Фантастика» появится новый кинотеатр. Он займёт площадку, которую минувшей весной покинул «Синема парк». Открытие обещает стать настоящим событием для всех любителей кино. Гостей ждёт полное погружение в мир кино: огромные экраны для громких премьер, мощный звук, усиливающий эффект присутствия, и удобные кресла, в которых хочется остаться до финальных титров.