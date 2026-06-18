Рособрнадзор предупредил о мошенничестве в период ЕГЭ

Аферисты также направляют электронные письма от имени приемных комиссий образовательных организаций с просьбой подтвердить место обучения или поступление по сомнительным ссылкам. Переход по таким ссылкам может привести к утечке конфиденциальной информации и потере доступа к аккаунтам на государственных порталах.