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В конце июня в Калининграде откроют для посещения три легендарных парусника

Подняться на борт можно будет во время фестиваля «Открытое море».

В конце июня в Калининграде откроют для посещения три легендарных парусника. Подняться на борт можно будет во время фестиваля «Открытое море». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства.

Фестиваль будет идти два дня — 27 и 28 июня. Для посетителей откроют фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов». Парусники пришвартуют на территории морского рыбного порта.

«В программе запланирована выставка артефактов на морскую тематику. Кроме этого посетителей ждут морские и творческие мастер-классы, спартакиада курсантов, концертная программу, маркет морских сувениров местных авторов и зона фуд-корта с морскими угощениями», — рассказали в правительстве.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте по ссылке.

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