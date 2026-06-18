В конце июня в Калининграде откроют для посещения три легендарных парусника. Подняться на борт можно будет во время фестиваля «Открытое море». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства.
Фестиваль будет идти два дня — 27 и 28 июня. Для посетителей откроют фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов». Парусники пришвартуют на территории морского рыбного порта.
«В программе запланирована выставка артефактов на морскую тематику. Кроме этого посетителей ждут морские и творческие мастер-классы, спартакиада курсантов, концертная программу, маркет морских сувениров местных авторов и зона фуд-корта с морскими угощениями», — рассказали в правительстве.
Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию. Сделать это можно на сайте по ссылке.
6+