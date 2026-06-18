Захарова предупредила россиян о рисках при поездках в Таиланд

«Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться буквально на прицеле у американских спецслужб. В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче», — сказала она.
Захарова также посоветовала избегать пересадок в местных аэропортах. Она подчеркнула, что во время зарубежных поездок необходимо всегда иметь под рукой контакты и данные российских загранпредставительств и МИДа. Представитель ведомства добавила, что российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей защищать права попавших в беду соотечественников.
Ранее МИД России обратил внимание на активность американских спецслужб в Таиланде. Ведомство заявило, что сотрудники США проводят на территории королевства операции по задержанию российских граждан. При этом люди попадают в поле зрения американских правоохранителей и разведки по самым разным причинам.
В связи с этим дипломаты рекомендовали россиянам проявлять особую осторожность. Речь идет о поездках в Таиланд как с туристическими, так и с деловыми целями. Угроза задержания или ареста по запросам из США оценивается как высокая.