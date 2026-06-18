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Захарова предупредила россиян о рисках при поездках в Таиланд

МИД России предупреждает россиян о рисках при поездках в Таиланд. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

«Многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться буквально на прицеле у американских спецслужб. В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче», — сказала она.

Захарова также посоветовала избегать пересадок в местных аэропортах. Она подчеркнула, что во время зарубежных поездок необходимо всегда иметь под рукой контакты и данные российских загранпредставительств и МИДа. Представитель ведомства добавила, что российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей защищать права попавших в беду соотечественников.

Ранее МИД России обратил внимание на активность американских спецслужб в Таиланде. Ведомство заявило, что сотрудники США проводят на территории королевства операции по задержанию российских граждан. При этом люди попадают в поле зрения американских правоохранителей и разведки по самым разным причинам.

В связи с этим дипломаты рекомендовали россиянам проявлять особую осторожность. Речь идет о поездках в Таиланд как с туристическими, так и с деловыми целями. Угроза задержания или ареста по запросам из США оценивается как высокая.

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