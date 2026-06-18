Захарова предупредила россиян о рисках при поездках в Таиланд

Захарова также посоветовала избегать пересадок в местных аэропортах. Она подчеркнула, что во время зарубежных поездок необходимо всегда иметь под рукой контакты и данные российских загранпредставительств и МИДа. Представитель ведомства добавила, что российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей защищать права попавших в беду соотечественников.