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Как повысить самооценку: 4 приема от психолога — без аффирмаций

Как повысить самооценку? Психолог Александр Ершов даёт 4 упражнения: техника «Три доказательства», внутренний рейтинг, правило пяти секунд и работа с телом. Читайте и применяйте.

Источник: АиФ Волгоград

Как повысить самооценку — этот вопрос миллионы людей вводят в поисковик чаще, чем «как похудеть». Почему запросы о самооценке бьют рекорды? Мы живём в эпоху тотального сравнения: с миллиардершами в 25 лет, моделями и психологами из YouTube. Мозг не успевает фильтровать — и вы чувствуете, что проигрываете.

Психолог Александр Ершов объясняет: низкая самооценка — не диагноз, а привычка мышления. И её можно изменить. В материале — 4 рабочих упражнения, которые помогут перестать зависеть от чужого мнения и начать уважать себя за конкретные поступки.

Почему сейчас все ищут способы повысить самооценку: главные причины.

Если заглянуть в статистику, цифры поражают. В русскоязычном интернете запрос «как повысить самооценку» звучит миллионы раз в год. Фраза «выбираю себя» за несколько лет выросла с нуля до полутора миллионов упоминаний. А глобально люди ищут «синдром самозванца» в десятки раз чаще, чем десять лет назад.

Почему так происходит?

Мы живём в эпоху тотального сравнения. Раньше вы сравнивали себя с соседкой или одногруппником. Теперь — с миллиардершей в 25 лет, моделью с идеальным телом и психологом из YouTube, у которого «всё ок». Мозг не успевает фильтровать: он честно думает, что вы проигрываете эту гонку.

Добавьте экономическую нестабильность, выгорание, потерю привычных опор — и получите идеальный шторм. Самооценка падает не потому, что вы слабый человек, а потому что мир стал слишком сложным для вашего внутреннего ребёнка, который хочет простых ответов: «я молодец» или «я не молодец».

Признаки низкой самооценки: как понять, что проблема касается вас.

Неуверенность — не скромность. Она отравляет жизнь конкретными вещами:

вы берётесь за проект, только если на 100% уверены в успехе;

комплимент вызывает не радость, а мысли: «Он просто вежливый»;

перед важным звонком прокручиваете речь 40 раз — и всё равно кажется, что сморозили глупость;

не можете выбрать вещь без одобрения подруги или продавца;

чужая критика (даже конструктивная) рушит настроение на три дня.

Узнали себя? Тогда читайте дальше. Я не буду говорить «ты прекрасна, просто поверь». Самооценка не поднимается с помощью аффирмаций, если в глубине души вы им не верите.

Самооценка и самоэффективность: в чём разница и почему это важно.

Тут важное различие, которое редко объясняют.

Самооценка — это «я хороший/хорошая как личность».

Самоэффективность — это «я справляюсь с конкретными задачами».

Проблема большинства людей: они путают «я не справился с отчётом» с «я никчёмный человек». Это логическая ошибка, которую мозг совершает автоматически.

Что делать? Начните отслеживать эту подмену. Каждый раз, когда ловите себя на мысли «я неудачник», спросите: «С чем именно я не справился? Это конкретное дело или вся моя жизнь?» 99% ответов будут о конкретной задаче. И это исправимо.

Как работать с самооценкой: 4 рабочих упражнения от психолога.

1. Техника «Три доказательства» против внутреннего критика.

Ваш внутренний критик — уставший родитель, который пытается защитить вас от разочарований. Он говорит: «Не высовывайся, а то осмеют». Но он часто врёт или преувеличивает.

Возьмите лист бумаги. Напишите убеждение, которое вас грызёт. Например: «Я недостаточно умный, чтобы просить повышение».

А теперь найдите три факта, которые это опровергают:

я закончил проект, который хвалило начальство;

ко мне приходят коллеги за советом;

я прочитал три профессиональные книги за полгода.

Делайте это упражнение каждый раз, когда ловите обесценивание. Через месяц нейронные цепи перестроятся.

2. Введите «внутренний рейтинг» и перестаньте искать внешние оценки.

Вы привыкли, что «молодец» или «не молодец» определяет кто-то другой: мама, начальник, муж, подруги. Но взрослый человек — тот, кто сам себе выставляет оценки.

Что делать: Каждый вечер отвечайте на три вопроса в дневнике или заметках телефона:

что я сегодня сделал хорошо? (Даже маленькое: встал вовремя, помыл посуду.).

с чем я справился, хотя было страшно? (Позвонил, заговорил с незнакомцем.).

что я могу похвалить в себе без оговорок?

Через две недели вы заметите: вам становится меньше нужно одобрение извне.

3. Правило пяти секунд — для действий на фоне страха.

Уверенные люди — не те, кто никогда не сомневается. Они те, кто дрожит, потеет — и всё равно идёт и делает.

Правило: Как только почувствовали желание что-то сделать, но включается стоп-кран («а вдруг не получится?») — считайте вслух: 5−4−3−2−1 — и действуйте. У мозга нет времени включить панику, когда вы уже начали.

4. Работа с самооценкой через тело: прямая спина и взгляд вперёд.

Самая уверенная поза — не идеальная стойка со скандинавской ходьбой. А просто прямая спина и взгляд перед собой. Попробуйте прямо сейчас, пока читаете. Чувствуете разницу?

Тело и психика связаны напрямую. Когда вы расправляете плечи, мозг получает сигнал: «Мы в безопасности, мы сильны». Это работает и в обратную сторону: чем чаще вы держитесь уверенно, тем увереннее себя чувствуете.

Главный вывод: самооценка — это привычка, а не приговор.

Низкая самооценка — не диагноз. Это привычка мышления. А привычки можно менять.

Вы не станете любить себя по щелчку. Но вы можете начать себя уважать за конкретные поступки. Уважение приходит быстрее любви.

Перестаньте ждать, что однажды проснётесь другой — идеальной и бесстрашной. Работа с самооценкой — это не ремонт, а садоводство. Вы поливаете, пропалываете — и через полгода замечаете, что выросли цветы. Не ждите мгновенных чудес. Просто начните сегодня с одного маленького «я справился».