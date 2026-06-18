Как повысить самооценку: 4 приема от психолога — без аффирмаций

Перестаньте ждать, что однажды проснётесь другой — идеальной и бесстрашной. Работа с самооценкой — это не ремонт, а садоводство. Вы поливаете, пропалываете — и через полгода замечаете, что выросли цветы. Не ждите мгновенных чудес. Просто начните сегодня с одного маленького «я справился».