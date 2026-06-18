Ученые выяснили, кого комары кусают чаще всего

Согласно данным портала Agence France-Presse (AFP), ученые установили, что избирательность комаров в выборе жертвы не является мифом. Исследователи все точнее определяют, какие особенности человеческого организма делают одних людей более привлекательными для кровососущих насекомых.

Медицинский энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований в целях развития пояснил, что комары действительно отдают предпочтение определенным людям. При этом данная привлекательность не носит постоянного характера и обусловлена совокупностью факторов.

Ключевыми сигналами для насекомых выступают углекислый газ, запах тела и выделяемое человеком тепло. Как уточнил шведский исследователь Рикард Игнелл, первым ориентиром для комара служит выдыхаемый человеком углекислый газ, который насекомые способны улавливать на расстоянии нескольких десятков метров. Приблизившись, комар начинает анализировать запах тела, после чего ориентируется на температуру кожи и уровень влажности воздуха.

Наиболее значимым фактором является запах тела. По словам Ф. Симара, он формируется сложной комбинацией веществ, вырабатываемых кожей и микроорганизмами. В общей сложности человек выделяет от 300 до 1000 различных пахучих соединений.

В рамках одного из экспериментов изучалось поведение комаров вида Aedes aegypti, являющихся переносчиками желтой лихорадки и лихорадки денге. Сравнив запахи тела 42 женщин, исследователи выявили 27 веществ, вызывающих наиболее активную реакцию у насекомых.

Наибольшей привлекательностью для комаров обладали женщины, в том числе находящиеся на втором триместре беременности, у которых в повышенном объеме вырабатывалось вещество 1-октен-3-ол, известное как «грибной спирт». Данное соединение образуется при распаде кожного сала, и даже незначительное увеличение его концентрации существенно повышало интерес насекомых.