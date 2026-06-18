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Бывшего нижегородского судью Вячеслава Сапегу лишают почетной отставки

Квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области 18 июня проголосовала за прекращение отставки судьи областного суда Вячеслава Сапеги из-за несоблюдения запретов и ограничений (пп. 2, 4 п. 6 ст. 15 ФЗ о статусе судей). Согласно закону решение коллегии может быть обжаловано.

Источник: Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области 18 июня проголосовала за прекращение отставки судьи областного суда Вячеслава Сапеги из-за несоблюдения запретов и ограничений (пп. 2, 4 п. 6 ст. 15 ФЗ о статусе судей). Согласно закону решение коллегии может быть обжаловано.

С прекращением статуса судьи в отставке он лишается должностных привилегий, например гарантии личной неприкосновенности.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее аналогичное решение ККС приняла и по другому судье облсуда — Виктору Фомину.

Оба они претендовали на должности замов председателя Нижегородского областного суда, но ВККС отклонила их кандидатуры из-за претензий председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова. Позднее они ушли в отставку, а их имущество по антикоррупционным искам обратили в доход государства.

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