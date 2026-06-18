Спортплощадка в школе № 115 и детский игровой городок на улице Народной установили в Московском районе

«Подрядчики советовались с жителями при проведении работ, чтобы сделать обе площадки максимально удобными для детей. Все работы были завершены в срок. Радует, что впереди у детей еще два летних месяца, во время которых они смогут весело и с пользой проводить время на благоустроенных для них территориях. Всего по проекту “Вам решать!” в Московском районе в этом году будет реализовано шесть инициатив. В лицее № 87 и школе № 149 многофункциональные площадки уже сделаны. Сегодня мы приняли еще два объекта. Кроме того, запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на территории гимназии № 67 и установка детского городка у дома № 55 по улице Мечникова», — рассказал он.