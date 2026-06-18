Спортплощадка в школе № 115 и детский игровой городок на улице Народной установили в Московском районе

Многофункциональную спортивную площадку построили на территории школы № 115, а во дворе дома № 37 по улице Народной установили современный детский городок. Как сообщили в администрации Московского района Нижнего Новгорода, работы выполнены в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Всего, по словам мэра Юрия Шалабаева, в этом году по «Вам решать!» в Нижнем Новгороде будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей по самым разным направлениям: детские и спортивные площадки, дороги, освещение и другие.
Новые объекты для активного отдыха нижегородских ребят вместе с местными жителями осмотрели глава администрации Московского района Владимир Кропотин и председатель комитета областного Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» Василий Суханов.
Во время встречи представитель подрядной организации Ольга Колпащикова рассказала, что при производстве работ старались максимально учесть пожелания нижегородцев, а также сделать оба объекта комфортными и безопасными для детей.
«На детской площадке на улице Народной установлено игровое оборудование на безопасном песчаном покрытии, сделано ограждение, отделяющее городок от парковочных карманов. Комплекс рассчитан на детей разных возрастов: лесенки — для ребят помладше, спортивные элементы — для более взрослых», — доложила она.
Ребята с улицы Народной уже вовсю осваивают новый игровой городок. Во время летних каникул они проводят здесь время с утра до вечера, не желая уходить домой даже на обед.
«Мы с друзьями тут каждый день гуляем: бегаем, играем. Я дружу со спортом, и на площадке можно и им позаниматься. Здорово!» — поделился юный нижегородец Семен Голов.
Молодой отец Александр Козинец поддерживает детвору и признается, что доволен детским городском.
«Мы были очень рады построенной площадке, потому что здесь был пустырь долгое время. Вернулись из отпуска, а здесь новый детский уголок появился. Раньше приходилось ходить в другие дворы, где уже есть современные площадки, а теперь прямо рядом с домом можно играть и гулять. Сыну Марату особенно нравятся горки, а здесь их очень много», — рассказал местный житель.
Еще одной точкой инспекционного объезда стала школа № 115, где установили многофункциональную спортивную площадку.
«Здесь предусмотрено несколько зон, ребята могут заниматься активными видами спорта и играть в футбол, волейбол, баскетбол или тренироваться на турнике. В тихой зоне можно отдохнуть под навесом, пообщаться или посидеть за шахматным столом», — доложила главе районной администрации Ольга Колпащикова.
Как рассказал директор школы № 115 Николай Козлов, учащиеся, их родители и учителя очень ждали строительства новой площадки.
«Мы вместе вышли с инициативой на проект “Вам решать!”, потом активно голосовали. Нас поддерживали и депутаты, и жители близлежащих домов, поэтому у нас все получилось! Сейчас ребята из пришкольного лагеря уже активно занимаются на новой площадке, а с началом учебного года будем проводить здесь уроки физкультуры. Занятия на свежем воздухе всегда полезнее и интереснее, чем в зале!» — подчеркнул руководитель учреждения.
Мама школьника Виктория Акулова напомнила, что раньше за школой был пустырь, о котором тут же забыли после первого же дня занятий на площадке.
«Сейчас здесь построили замечательную площадку. Мы сами за нее голосовали, родственников и друзей привлекали, чтобы здесь была такая красота! Мне нравится то, что подрядчик разделил спортивные зоны: есть футбольная зона, можно просто полазить по турнику или отдохнуть на лавочках, есть занятие и для любителей спокойных игр. Все здорово, все очень нравится. Будем с удовольствием сюда ходить!» — сказала она.
Глава районной администрации Владимир Кропотин, пообщавшись с нижегородцами, также высоко оценил качество проделанной работы.
«Подрядчики советовались с жителями при проведении работ, чтобы сделать обе площадки максимально удобными для детей. Все работы были завершены в срок. Радует, что впереди у детей еще два летних месяца, во время которых они смогут весело и с пользой проводить время на благоустроенных для них территориях. Всего по проекту “Вам решать!” в Московском районе в этом году будет реализовано шесть инициатив. В лицее № 87 и школе № 149 многофункциональные площадки уже сделаны. Сегодня мы приняли еще два объекта. Кроме того, запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на территории гимназии № 67 и установка детского городка у дома № 55 по улице Мечникова», — рассказал он.
Председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия» Василий Суханов дал высокую оценку результатам реализации проекта «Вам решать!» в Московском районе — новые площадки на улице Народной и на территории школы № 115 уже стали точками притяжения для юных нижегородцев.
«Это замечательный пример, когда жители сами превращают желаемые территории в пространства для отдыха, создавая для себя комфортную среду. Именно так, шаг за шагом, мы реализуем одни из ключевых направлений Народной программы “Единой России”, которые повышают качество жизни юных нижегородцев, — создание комфортной городской среды и развитие спортивной инфраструктуры. Я сам рожден в Советском Союзе и всегда говорю: “За наше счастливое детство — спасибо, родная страна!”. Глядя на обновленные детские и спортивные площадки, могу с уверенностью сказать, что через 30 лет сегодняшние ребята скажут то же самое», — отметил парламентарий.