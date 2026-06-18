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33 проекта из Ростовской области победили в конкурсе грантов

Фонд президентских грантов дважды в год проводит отбор проектов.

Завершился второй конкурс Фонда президентских грантов, по результатам которого финансовую поддержку получили 33 социальных проекта из Ростовской области.

Объем выигранных грантов превысил 110 млн рублей, а суммарные собственные вложения (софинансирование) организаций-победителей составили более 95 млн рублей.

Традиционно Фонд президентских грантов дважды в год проводит отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ростовская область закрепилась в топ-10 лучших субъектов страны по числу НКО, чьи инициативы были одобрены во втором потоке грантов.