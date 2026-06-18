33 проекта из Ростовской области победили в конкурсе грантов

Завершился второй конкурс Фонда президентских грантов, по результатам которого финансовую поддержку получили 33 социальных проекта из Ростовской области.
Объем выигранных грантов превысил 110 млн рублей, а суммарные собственные вложения (софинансирование) организаций-победителей составили более 95 млн рублей.
Традиционно Фонд президентских грантов дважды в год проводит отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
Ростовская область закрепилась в топ-10 лучших субъектов страны по числу НКО, чьи инициативы были одобрены во втором потоке грантов.