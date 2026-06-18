Дзержинскую школу № 25 отремонтируют к 150-летию

Несмотря на летние каникулы, жизнь в учебном заведении кипит. Здесь работают подростковая трудовая бригада из 10 человек и лагерь дневного пребывания «Радуга» на 50 детей. Ребята убирают территорию, ухаживают за цветами, готовят забор к покраске, сортируют книги в библиотеке — для них это не только заработок первых денег, но и гордость за результат.