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Жильцам многоэтажки в Ростове сделали перерасчет после переплаты за отопление

В Ростове для жильцов многоквартирного дома добились перерасчета платы за тепло.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоэтажки в Ростове-на-Дону переплачивали за теплоснабжение, ситуация изменилась только после проверки и административного наказания. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Как уточнили в надзорном ведомстве, проверка потребовалась в Железнодорожном районе донской столицы. Оказалось, в течение месяца отопление в доме на улице Разина вели с нарушением нормативов.

Прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации. После этого виновное должностное лицо привлекли к ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами» (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ).

— По результатам вмешательства произвели перерасчет на сумму почти 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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