В Новосибирской области 484 человека начали обучение новым профессиям

Обучение новым профессиям по нацпроекту «Кадры» в Новосибирской области начали 484 человека с начала 2026 года, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Всего в течение года пройти обучение смогут 1700 жителей области. Им доступны 186 специальностей. Для ветеранов специальной военной операции предусмотрены еще 27 дополнительных программ. Чаще всего жители региона выбирают обучение на оператора станков с программным управлением, электромонтера, монтера и сварщика.
Кроме того, для молодежи доступно более 80 образовательных программ. Восемь из них разработаны специально для участников специальной военной операции. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на портале «Работа России». После этого специалисты помогут подобрать подходящий курс с учетом опыта, навыков и профессиональных целей человека.
«Уже почти 500 человек начали обучение с начала года, и это только начало. Мы стремимся обеспечить доступ к качественному образованию для всех категорий граждан, чтобы они могли успешно конкурировать на рынке труда. Наша цель — помочь людям не только получить новые знания, но и повысить свою конкурентоспособность, что особенно важно в современных экономических условиях», — подчеркнула министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.