В Новосибирской области 484 человека начали обучение новым профессиям

«Уже почти 500 человек начали обучение с начала года, и это только начало. Мы стремимся обеспечить доступ к качественному образованию для всех категорий граждан, чтобы они могли успешно конкурировать на рынке труда. Наша цель — помочь людям не только получить новые знания, но и повысить свою конкурентоспособность, что особенно важно в современных экономических условиях», — подчеркнула министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.