В Красноярске отремонтируют дороги к медицинским учреждениям

Дороги, ведущие к медицинским учреждениям, отремонтируют в Красноярске, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы идут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приведут в порядок четыре участка общей протяженностью 5,88 км. Это улицы Игарская, 78 Добровольческой Бригады, Крупской и проспект Свободный. Все они обеспечивают подъезд к медицинским организациям.
На двух участках работы уже идут. На улице Игарской специалисты меняют бордюры и демонтируют старое тротуарное покрытие. На улице Крупской уже расширили и отремонтировали тротуары, восстановили недостающие пешеходные переходы и приступили к укладке верхнего слоя асфальта.
Еще один объект уже завершен — участок улицы 78 Добровольческой Бригады от улицы Молокова до улицы Октябрьской. Эта дорога ведет к женской консультации № 2. Специалисты уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, а также частично обновил тротуары.
В ближайшее время работы начнутся на проспекте Свободном — от улицы Ладо Кецховели до улицы Высотной. Этот участок обеспечивает подъезд к отоларингологическому отделению и дневному стационару городской поликлиники № 4. Специалисты заменят бордюры, обновят дорожное покрытие и локально отремонтируют тротуары.
Всего в 2026 году в Красноярске планируют привести в нормативное состояние более 42 километров дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.