В Прикамье приемная кампания в вузы начнется 20 июня

В краевом Минобре отмечают, что выпускники с высокими баллами ЕГЭ могут рассчитывать на губернаторские стипендии в размере от 6,5 до 12,7 тысячи рублей. Для целевых студентов, которые выберут педагогические направления (физика, химия, математика, информатика, биология), предусмотрены ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей. Заявку на целевое обучение можно подать через портал «Работа России», откликнувшись на предложения работодателей.