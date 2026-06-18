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«Задела провод удлинителя». Белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми

Белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Пружан погибла, когда косила траву на даче, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в среду, 17 июня, на даче, куда 40-летняя горожанка приехала с двумя маленькими детьми. Примерно в 17.00 женщина косила траву электрическим триммером и случайно задела движущейся частью электроинструмента провод удлинителя. Белоруска получила удар тока и скончалась на месте.

Следователи зафиксировали следовую картину, опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

— Особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к гибели женщины, — прокомментировали в СК.

Еще мы рассказали, что известно на 18 июня о пострадавших детях и тренере из Беларуси при атаке БПЛА под Брянском: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко уже сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Глава республики назвал фашизмом атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском. А еще белорусский лидер сказал почему пострадавших при атаке дрона будут лечить в Беларуси.

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